Covid-19'un Omicron mutasyonu Filistin'e sıçradı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Covid-19'un Omicron mutasyonu Filistin'e sıçradı

Covid-19'un Omicron mutasyonu Filistin'e sıçradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistin'de 3 kişide Covid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistin'de 3 kişide Covid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Covid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu yayılmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Filistin'de 3 kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kamal el-Shakhra yaptığı açıklamada, söz konusu vakaların Batı Şeria'daki Ramallah, El Halil ve Tubas şehirlerinde tespit edildiğini ve yurtdışından geldiklerini ifade etti. Söz konusu vakaların kimlerle temas ettiğinin araştırıldığı aktarıldı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin

Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin

 Son Dakika: Rakamlar endişe verici! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz

Son Dakika: Rakamlar endişe verici! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz

 DSÖ: Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var

DSÖ: Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkisinde küçük bir düşüş var

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title