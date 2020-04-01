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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Teknoloji

COVID-19'un Öldürme Oranı Düşündüğümüzden Az Olabilir

Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını üzerinde çalışmalar son hızıyla devam ederken, bugün ilginç bir sonuç yayınlandı.

01.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:49
COVID-19'un Öldürme Oranı Düşündüğümüzden Az Olabilir

Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını üzerinde çalışmalar son hızıyla devam ederken, bugün ilginç bir sonuç yayınlandı. Bilim insanları, yayınladıkları yeni istatistik ile COVID-19 sebebi ile hayatını kaybetme oranının düşündüğümüzden daha az olabileceğini söylediler.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle gezegenimizde neredeyse etkilenmeyen ülke kalmadı. 862 bin kişiye bulaşan virüs nedeniyle dünya genelindeli ölümler 42 binin üzerine çıkmış durumda. Ancak yapılan yeni bir araştırmaya göre corona virüsten ölüm oranı, önceki tahminlerden daha düşük.

COVID-19'un ölüm oranı daha mı düşük?

CNN International'ın Lancet Bulaşıcı Hastalıklar Tıp Dergisi üzerine yayınlanan araştırmadan derlediği habere göre, salgın nedeniyle yaşanan ölüm oranı hafif veya asemptomatik vakalar da dahil edilince yüzde 0.66'ya geriliyor. Aynı habere göre, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranı yüzde 0.66'ya gerilese bile bu onu hala yüzde 0.1 ölüm oranı olan mevsimsel gripten daha az ölümcül yapmıyor.

Söz konusu çalışma ile önceki araştırmalarla tutarlı olarak, ölüm oranının yaş grupları arasında büyük ölçüde değiştiği de tespit edildi. Yayınlanan sonuçlara göre corona virüs nedeniyle ölüm oranı 0-9 yaş arası çocuklarda yüzde 0,0016 olarak saptandı. Bu oran 80 yaş ve üstü kişilerde yaklaşık yüzde 7,8'e kadar yükseldi.

30 yaş altı kişilerinse sadece yüzde 1'inin hastaneye kaldırıldığının altını çizen araştırmacılar bu yaş grubu için ölüm oranının binde 1 ila 2 arasında değiştiğini belirtildi. Daha önce yapılan bilimsel araştırmalarda corona virüsün ölüm oranı yüzde 2 ila 3 arasında gösterilmişti.

Dışarıda gezmek için sebep mi?

Oranlar ne kadar düşük olursa olsun henüz tedavisi bulunamamış bir hastalıkla karşı karşıyayız. Mevsimsel gripten daha saldırgan olduğu açıkça görülebilen ve sosyal mesafenin azaltılmaması durumunda ne kadar tehlikeli olabileceği biline nbu virüs, hala büyük bir tehdit. Yaşlıları daha çok etkilemesi ya da ölüm oranının gripten düşük olması, virüsten korunmak için çaba göstermememiz anlamına gelmiyor.

Kaynak: Tamindir

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