Covid-19'un (koronavirüs) fotoğrafları yayımlandı

14.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:56

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un (koronavirüs) fotoğraflarını yayımladı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (NIH) bünyesindeki enstitülerden biri olan NIAID, SARS-CoV-2 önceki adıyla 2019-nCoV olarak bilinen koronavirüsün fotoğrafını yayımladı. Enstitünün Montana eyaletinde yer alan Hamilton'daki laboratuvarı, tarama ve transmisyon elektron mikroskoplarında koronavirüsün görüntülerini üretti. Enstitünün yazılı yaptığı açıklamada, SARS-CoV-2'nin, Aralık 2019'da ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen ve küresel bir halk salığı tehdidi haline gelen Covid-19 hastalığına neden olduğu belirtildi. Ayrıca, açıklamada koronavirüslerin yüzeyindeki 'taç'ların virüs ailesine 'corona' (korona) ismini verdiği, bunun da Itaç' (crown) Latincesi olduğu ve çoğu koronavirüsün taç benzeri bir görünümünün olduğu belirtildi.

Ayrıca, NIAID, Covid-19'e dair yapılan aşı geliştirme çalışmalarının da bir görüntüsünü paylaştı.

Öte yandan, Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1383'e, vaka sayısı ise 64 bin 437'ye ulaşırken, tedavi edilen kişi sayısı ise 6 bin 919 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA