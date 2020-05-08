Covid-19'un gölgesinde AB ve Çin ilişkileri ne durumda? Josep Borrell yanıtladı

Küresel Tartışmalar programının konuğu olan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josef Borrell, virüsün ilk tespit edildiği Çin'e yönelik AB'nin son dönemlerde benimsediği yaklaşım, Brüksel-Washington ilişkileri ve pandeminin demokrasi üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.