Covid-19'un gölgesinde AB ve Çin ilişkileri ne durumda? Josep Borrell yanıtladı
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Covid-19'un gölgesinde AB ve Çin ilişkileri ne durumda? Josep Borrell yanıtladı

08.05.2020 21:54 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:54

Küresel Tartışmalar programının konuğu olan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josef Borrell, virüsün ilk tespit edildiği Çin'e yönelik AB'nin son dönemlerde benimsediği yaklaşım, Brüksel-Washington ilişkileri ve pandeminin demokrasi üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küresel Tartışmalar programının konuğu olan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josef Borrell, virüsün ilk tespit edildiği Çin'e yönelik AB'nin son dönemlerde benimsediği yaklaşım, Brüksel-Washington ilişkileri ve pandeminin demokrasi üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.View on euronews

Covid-19'un gölgesinde AB ve Çin ilişkileri ne durumda? Josep Borrell yanıtladı
Kaynak: Euronews.com

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