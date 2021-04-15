Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAPLAN - Haberler | Güncel

Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sivas'ın tek bir korona virüs vakası görülmeyen 30 haneli 101 nüfuslu Eğribucak köyünde 65 yaş üstü tüm vatandaşa Covid-19 aşısı yapıldı.

2 haftalık süreç bayramı nasıl geçireceğimizi belirleyecek! Tam kapanma seçeneği de masada
2 haftalık süreç bayramı nasıl geçireceğimizi belirleyecek! Tam kapanma seçeneği de masada
Aşılar artık çöpe gitmeyecek! Bakan Koca duyurdu, ev ev gezecek ikna timleri geliyor
Aşılar artık çöpe gitmeyecek! Bakan Koca duyurdu, ev ev gezecek ikna timleri geliyor

Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı

SİVAS - Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sivas'ın tek bir korona virüs vakası görülmeyen 30 haneli 101 nüfuslu Eğribucak köyünde 65 yaş üstü tüm vatandaşa Covid-19 aşısı yapıldı.

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sivas'ta merkeze bağlı Eğribucak köyünde şimdiye kadar bir tek bile korona virüs vakası görülmedi. Sosyal mesafe ve hijyene önem veren köylüler tüm kurallara riayet etti. Bunun sonucu olarak 30 haneli, 101 nüfuslu Eğribucak köyünde hiçbir korona virüs vakası görülmedi. Korona virüsün giremediği bu köye Sağlık çalışanları girerek 65 yaş üstü tüm vatandaşlara korona virüs aşısı yaptı. Yaklaşık 70 kişinin aşı olduğu köyde 65 yaş üstü vatandaşlar Covid-19'a karşı koruma altına alındı. Öte yandan sağlık çalışanları hastaneye gidemeyen vatandaşların aşılarını evine giderek yaptı.

Covid-19 aşısı olan köy sakini Mevlüde Durna köylerine virüsün hiç girmediğine dikkat çekerek, "Köy halkında hiç korona olmadı, köyümüze hiç virüs girmedi. Çok şükür muhtarımızda hiçbir yere gidip gelmiyor yabancı kimseyi de köye getirmiyor. Aşı olduk sağlıkçılarımız geldi çok sağ olsunlar teşekkür ediyorum. Köye virüsün gelememe nedeni muhtar yabancıların gelmesine izin vermiyor. Kimseyle görüşmüyoruz sosyal mesafeyi koruyoruz, maskemizi takıyoruz. Sağlığımız sıhhatimiz yerinde bize bir senedir hiç virüs gelmedi" dedi.

"Köye hastalık girmeden aşı girdi"

Köy Muhtarı Fatih Durna köylerine hastalık girmeden aşının girdiğini belirterek, "Köyümüze şimdiye kadar hiç virüs görülmedi çok şükür. Devletimiz sağ olsun köye hastalık girmeden aşı girdi gördüğünüz gibi bundan dolayı memnunuz. Hastalığın girmemesinin sebebi de sosyal mesafe, maske, temizlik başka bir formülü yok. Sağlıkçılar sağ olsun bugün 3 kişi aşı oldu şu ana kadarda köyümüzde toplam 70 kişi aşı oldu" dedi.

Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı
Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı
Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı
Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı
Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı
Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı
Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Mario Draghi Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mehtap Ar Hazal Kaya Burak Sergen Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 10:29:05. #1.14#

title