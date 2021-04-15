Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı

Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sivas'ın tek bir korona virüs vakası görülmeyen 30 haneli 101 nüfuslu Eğribucak köyünde 65 yaş üstü tüm vatandaşa Covid-19 aşısı yapıldı.

Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı

SİVAS - Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sivas'ın tek bir korona virüs vakası görülmeyen 30 haneli 101 nüfuslu Eğribucak köyünde 65 yaş üstü tüm vatandaşa Covid-19 aşısı yapıldı.

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sivas'ta merkeze bağlı Eğribucak köyünde şimdiye kadar bir tek bile korona virüs vakası görülmedi. Sosyal mesafe ve hijyene önem veren köylüler tüm kurallara riayet etti. Bunun sonucu olarak 30 haneli, 101 nüfuslu Eğribucak köyünde hiçbir korona virüs vakası görülmedi. Korona virüsün giremediği bu köye Sağlık çalışanları girerek 65 yaş üstü tüm vatandaşlara korona virüs aşısı yaptı. Yaklaşık 70 kişinin aşı olduğu köyde 65 yaş üstü vatandaşlar Covid-19'a karşı koruma altına alındı. Öte yandan sağlık çalışanları hastaneye gidemeyen vatandaşların aşılarını evine giderek yaptı.

Covid-19 aşısı olan köy sakini Mevlüde Durna köylerine virüsün hiç girmediğine dikkat çekerek, "Köy halkında hiç korona olmadı, köyümüze hiç virüs girmedi. Çok şükür muhtarımızda hiçbir yere gidip gelmiyor yabancı kimseyi de köye getirmiyor. Aşı olduk sağlıkçılarımız geldi çok sağ olsunlar teşekkür ediyorum. Köye virüsün gelememe nedeni muhtar yabancıların gelmesine izin vermiyor. Kimseyle görüşmüyoruz sosyal mesafeyi koruyoruz, maskemizi takıyoruz. Sağlığımız sıhhatimiz yerinde bize bir senedir hiç virüs gelmedi" dedi.

"Köye hastalık girmeden aşı girdi"

Köy Muhtarı Fatih Durna köylerine hastalık girmeden aşının girdiğini belirterek, "Köyümüze şimdiye kadar hiç virüs görülmedi çok şükür. Devletimiz sağ olsun köye hastalık girmeden aşı girdi gördüğünüz gibi bundan dolayı memnunuz. Hastalığın girmemesinin sebebi de sosyal mesafe, maske, temizlik başka bir formülü yok. Sağlıkçılar sağ olsun bugün 3 kişi aşı oldu şu ana kadarda köyümüzde toplam 70 kişi aşı oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAPLAN