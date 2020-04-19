Covid-19'un çıkış yeri olduğu öne sürülen laboratuvarın Çin direktörü iddiaları reddetti Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan şehrinde bulunan yüksek güvenlikli virüs laboratuvarının direktörü virüsün çıkış yerinin bu laboratuvar olduğu iddialarını "mümkün değil" diyerek reddetti

Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan şehrinde bulunan yüksek güvenlikli virüs laboratuvarının direktörü virüsün çıkış yerinin bu laboratuvar olduğu iddialarını "mümkün değil" diyerek reddetti. Salgınla mücadelesinde şeffaf olmamakla suçlanan Pekin yönetimi üzerindeki baskı Amerika Birleşik Devletleri'nin virüsün laboratuvar kaynaklı olup olmadığını araştırmaya başlamasıyla daha da arttı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com