Covid-19'un çıkış yeri olduğu öne sürülen laboratuvarın Çin direktörü iddiaları reddetti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Covid-19'un çıkış yeri olduğu öne sürülen laboratuvarın Çin direktörü iddiaları reddetti - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pekin, Wuhan, Dünya

Covid-19'un çıkış yeri olduğu öne sürülen laboratuvarın Çin direktörü iddiaları reddetti

Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan şehrinde bulunan yüksek güvenlikli virüs laboratuvarının direktörü virüsün çıkış yerinin bu laboratuvar olduğu iddialarını "mümkün değil" diyerek reddetti

19.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:23
Covid-19'un çıkış yeri olduğu öne sürülen laboratuvarın Çin direktörü iddiaları reddetti

Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan şehrinde bulunan yüksek güvenlikli virüs laboratuvarının direktörü virüsün çıkış yerinin bu laboratuvar olduğu iddialarını "mümkün değil" diyerek reddetti.

Salgınla mücadelesinde şeffaf olmamakla suçlanan Pekin yönetimi üzerindeki baskı Amerika Birleşik Devletleri'nin virüsün laboratuvar kaynaklı olup olmadığını araştırmaya başlamasıyla daha da arttı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haber
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haber
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Teknede üçlü ilişkiye giren ünlü şarkıcıyı eski çalışanları ifşa etti Haber
Teknede üçlü ilişkiye giren ünlü şarkıcıyı eski çalışanları ifşa etti
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Haber
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 590 bini geçti Haber
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 590 bini geçti
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Haber
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
'Koronavirüs yaz aylarında bitecek' teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
"Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
İranlı 'Zombi gelin' koronavirüse yakalandı
İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Koronavirüsten sadece 199 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, maske izdihamı yaşandı
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i...
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Hande Yener Yıldız Tilbe Mustafa Keser
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Covid-19'un çıkış yeri olduğu öne sürülen laboratuvarın Çin direktörü iddiaları reddetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:15:38. #1.15#
title