'Covid-19'Un Çevreye Etkileri' Resim Yarışması Başladı
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'Covid-19'Un Çevreye Etkileri' Resim Yarışması Başladı

'Covid-19'Un Çevreye Etkileri' Resim Yarışması Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Dünya Çevre Haftası kapsamında etkinliklerini sürdüren Eyüpsultan Belediyesi, 'Covid-19'un Çevreye Etkileri' konulu resim yarışması düzenliyor.

Dünya Çevre Haftası kapsamında etkinliklerini sürdüren Eyüpsultan Belediyesi, 'Covid-19'un Çevreye Etkileri' konulu resim yarışması düzenliyor.

İLK 3'E BİSİKLET

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen yarışmada ilk üçe giren çocuklara bisiklet hediye edilecek.

YARIŞMAYA WHATSAPP'TAN BAŞVURABİLİRSİNİZ

'Covid-19'un Çevreye Etkileri' konulu resim yarışmasına katılmak için, çizdiği resmin fotoğrafını tam kareye sığacak şekilde, çocuğun isim ve soy ismi, yaşı ve okuduğu okulla birlikte fotoğraflarını 05308287513 numaralı WhatsApp hattından gönderebilecekler.

Yarışmaya katılım şartlarından birisi de Eyüpsultan ilçesinde ikamet etmek ve 2011-2015 doğumlu olmak...

6-10 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlenen yarışmaya son katılım tarihi ise 25 Haziran Cuma günü.

SONUÇLAR 28 HAZİRAN'DA

Yarışmanın sonuçları 28 Haziran Pazartesi günü Eyüpsultan Belediyesi resmi sitesinden yayınlanacak.

Yarışmanın Konusu

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen bu yarışma Dünya Çevre Haftasında Pandeminin (Korona salgınının) çevreye olan etkileri ve çevreye karşı duyarlılık bilincini arttırmak amacıyla düzenlenen ödüllü bir yarışmadır.

Yarışmanın Amaçları

Çevre bilincinin arttırılması,

Korona salgınının çevreye yararı ve zararları,

İlçemizde ikamet eden çocukların çevreye olan ilgisinin ve çevre bilincinin arttırılması,

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışma ve yarışmayla ilgili tüm gelişmeler (https://www. eyupsultan. bel. tr/ ) web sayfasında yayınlanacaktır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya 6 - 10 yaş arası çocuklar katılacaktır.

Başvuru resimleri jüri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Eyüpsultan Belediyesi gerekli gördüğü durumlarda yarışmayı iptal etme ve yarışma şartlarında değişiklik yapma haklarını saklı tutar.

Yarışmaya katılanlar yukarıda sayılan tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

Katılımcıların yarışmaya başvurduğu fotoğraflarının tüm yayın ve reklam hakları Eyüpsultan Belediyesi'ne aittir. Resimler belediyenin yayınlarında, reklam materyallerinde süresiz ve sınırsız olarak kullanılabilir.

Genel Değerlendirme Ölçütleri

Yarışmaya katılan resimlerin ayrıntılı değerlendirmesi jüri üyeleri tarafından yapılacak olup, genel değerlendirme ölçütleri aşağıda sıralanmıştır.

? Konu bütünlüğü

? Belirtilen konuyu görsel olarak tamamlama

Yarışma Takvimi

Son Başvuru : 25 Haziran 2021

Başvuruların Değerlendirilmesi : 26-27 Haziran 2021

Sonuçların Açıklanması : 28 Haziran 2021

Pandemi nedeniyle ödül almaya hak kazanan çocuklarımızın isimleri İnternet Sitemizden ve Sosyal Medya Kanallarımızdan yayınlanacak.

Seçim Kurulu

• Cevdet YILDIZ (Başkan Yardımcısı)

• Musa UÇAR (Temizlik İşleri Müdürü)

• Turan AVCI (Çevre Mühendisi)

• Gülsüm TİRYAKİ BAYRAM (Mustafa Kemal İlkokulu Öğretmeni)

• Sevilay SEZER (Mustafa Kemal İlkokulu Öğretmeni)

• Burak ÖZTÜRK ( Medya ve Sanat Yönetmeni)

İletişim

Eyüpsultan Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü

Telefon: (0212) 440 04 90

Web: https://www. eyupsultan. bel. tr/

E-Posta: temizlik@eyupsultan. bel. tr

Ödüller

Yarışmada ilk 3 sırada yer alan yarışmacılara bisiklet verilecektir.

Kaynak: Habermetre

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