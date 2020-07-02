Covid-19'un Beyne Olan Etkisi Ortaya Çıktı: Maske Takmaya Teşvik Edecek!
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Covid-19'un Beyne Olan Etkisi Ortaya Çıktı: Maske Takmaya Teşvik Edecek!

Son zamanlarda gündemimizde yer alan yeni tip koronavirüs yalnızca ciddi bir solunum yolu hastalığı gibi gözüküyor olabilir.

Covid-19'un Beyne Olan Etkisi Ortaya Çıktı: Maske Takmaya Teşvik Edecek!
02.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:43

Son zamanlarda gündemimizde yer alan yeni tip koronavirüs yalnızca ciddi bir solunum yolu hastalığı gibi gözüküyor olabilir. Her geçen gün yeni araştırma sonuçları ortaya çıkıyor ve virüsün çok çeşitli nörolojik problemleri tetikleyebileceği giderek daha açık hale geliyor. İşte Covid-19'un beyne olan etkisi ve yol açabileceği ciddi sorunlar!

Covid-19'un Beyne Olan Etkisi: Neler Yapıyor?

Yapılan araştırmalara göre yeni tip koronavirüs başta inme olmak üzere deliryum, aşırı kaygı, yorgunluk ve benzeri pek çok nörolojik soruna sebep olabiliyor. Bunların birkaçı ufak sorunlar gibi gözükse de inmenin, yani felcin, gerçekten çok ciddi bir sorun olduğunu göz önüne almamız gerekiyor.

Şu ana kadar yalnızca Amerika'da yeni tip koronavirüs nedeni ile felç olan iki vaka bulunuyor. İnmenin tetikleyici sebeplerinin arasınında bağışıklık sistemi tarafından verilen aşırı yanıtın bulunduğu söylenebilir. Sitokin Salınım Fırtınası olarak bilinen bu durumda bağışıklık sistemi aşırı yanıt vererek vücuda saldırmaya başlar ve beyinde ortaya çıkan aşırı iltihaplanma bazı durumlarda inme ile sonuçlanır. Ağır vakaların çok büyük bir kısmının ölüm nedeni de sitokin salınım fırtınasına bağlı nedenlerdir.

Bu vakalardan birisi olan Paul Mylrea'nın sonuçları da durumun ciddiyetini anlamaya yardımcı oluyor. D-Dimer olarak bilinen kan testinin uygulandığı Paul Mylrea'nın sonuçları yaklaşık 80,000 mgc/ L olarak ölçüldü. Kandaki pıhtılaşma miktarının ölçüldüğü bu testte sağlıklı bir insanın testi 300 mgc/ L seviyesinin altında olmalıyken inme hastalarında 1,000 mgc/ L dolaylarında olur.

Paul Mylrea ile ilgilenen Dr. Arvind Chandratheva yaptığı açıklamada "Daha öncesinde bu pıhtılaşma seviyesini hiç görmedim. Vücudun enfeksiyona verdiği tepki ile ilgili bir şey, kanın inanılmaz derecede yapışkan olmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Kritik Hastalarda Felç Oranı Yüksek

Lancet Psychiatry bünyesinde yapılan bir araştırmaya göre İngiltere'deki hastanelerde yatmakta olan 125 vaka üzerinde ciddi beyin komplikasyonları bulunuyor. Bunların yarısına yakını kan pıhtılaşması nedeni ile felç geçirirken bir kısmında beyin iltihabı, psikoz ve bunama benzeri semptomlar gelişti.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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