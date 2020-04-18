Covid-19'un beyne etkileri: Kafa karışıklığı, nöbet, felç Dünyada 2,2 milyondan fazla insanı etkileyen Covid-19 hastalığının herkes tarafından en bilinen belirtileri solunum sıkıntısı, ateş ve öksürük olsa da yeni yayınlanan raporlar hastalığın nörolojik belirtilerinin de olduğunu ortaya koyuyor.

Dünyada 2,2 milyondan fazla insanı etkileyen Covid-19 hastalığının herkes tarafından en bilinen belirtileri solunum sıkıntısı, ateş ve öksürük olsa da yeni yayınlanan raporlar hastalığın nörolojik etkilerinin de olduğunu ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz hafta Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma, 214 Çinli hastanın yüzde 36,4'ünde koku almada bozukluğu, sinir ağrısı, nöbet ve felç gibi nörolojik semptomlar görüldüğünü ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle