"Covid-19 ulaşım alışkanlıklarını değiştirecek"
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"Covid-19 ulaşım alışkanlıklarını değiştirecek"

Araç kiralama ve ikinci el araç sektörlerinde faaliyet gösteren Garenta ve ikinciyeni.

16.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:10

Araç kiralama ve ikinci el araç sektörlerinde faaliyet gösteren Garenta ve ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Covid-19 salgını dönemindeki sektörel gelişmeleri değerlendirdi.

Covid-19 salgınının araç kiralama sektörünü etkilediğini belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Covid-19 salgını birçok sektörü olduğu gibi araç kiralama sektörünü de etkiledi. Uçuş seferlerinin yapılamaması nedeniyle havalimanı şubelerindeki işlemlerde yüzde 68 düşüş yaşandı. Şehir içi şubelerde salgının ilk günlerinde bir yoğunluk gördük. Toplu taşıma veya taksi kullanmak istemeyenler 15 gün, 1 ay süreyle araç kiraladılar. Salgının ilk haftasında şehir içi şubelerin işlem hacminde yüzde 10 artış bile yaşandı, ancak bugün itibarı ile şehir içi şubelerinde de %50'lik bir daralma görüyoruz" dedi.

Araç paylaşımı modellerinin bu dönemde önemli bir ulaşım ihtiyacını giderdiğini belirten Ayyıldız, "Sektöründe yüzde 85 pazar payıyla lider konumda bulunan MOOV by Garenta hizmetimizle salgın döneminde önemli bir sorumluluğu üstlendik. Toplu taşıma veya taksi kullanmak istemeyenler MOOV by Garenta'yı tercih etti" şeklinde konuştu. Paylaşımlı araçların hızlı, basit ve pratik bir şekilde ulaşım ihtiyacını karşıladığını belirten Emre Ayyıldız, "Tüm süreç dijital olarak işlediği için paraya bile temas etmiyorsunuz ve aynı zamanda kendinizi izole ediyorsunuz. Mayıs başı itibarı ile kiralama sayılarına baktığımızda, sokağa çıkma yasağı olan günler dikkate alınmadığında kiralama oranının arttığını söyleyebiliriz. Hatta 11 Mayıs Pazartesi günü bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek hafta içi günü kiralama hacmine ulaştık. Covid-19 salgını, ulaşım tercihlerinde paylaşımlı araçların önemini gösterdi. Salgın sonrasındaki yeni normal dönemle birlikte paylaşımlı araçlara olan bu ilginin daha da artacağını düşünüyorum" dedi.

Bu dönemde araç dezenfeksiyonuna ekstra hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Emre Ayyıldız, "Ülkemizde salgının görüldüğü ilk günlerde MOOV by Garenta'daki 1.700 araçlık filomuzda ve Garenta DAY şubelerimizde her zaman uyguladığımız temizlik ve hijyen işlemlerine ek olarak farklı bir uygulama gerçekleştirdik. Bakteri ve virüslere karşı dezenfeksiyon sağlayan, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, nano gümüş teknolojisiyle geliştirilen bir ürünle MOOV by Garenta filomuzdaki tüm araçları ve Garenta DAY şubelerimizi dezenfekte ettik ve etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İkinci el araç yatırım enstrümanı olmaya devam edecek

Son iki yıldır daralan ve yılın ilk iki ayında büyüme sinyalleri veren sıfır otomobil pazarının Covid-19 salgınıyla birlikte yeniden daralma eğilimi gösterdiğini belirten Emre Ayyıldız, "Sıfır otomobil pazarında bir stok sorunu vardı. Şimdi bir de buna salgın nedeniyle üretimin durması, tedarik sürecinin zorlanması ve döviz kurunun yükselmesi eklendi. İkinci el otomotiv sektöründe ise yılın ilk üç ayında 2 milyon 143 bin adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. İkinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarının yılı kötü senaryoda 5,5 milyon adet, iyi senaryoda 8 milyon adet satışla kapatmasını bekliyoruz" dedi.

İkinci el araç fiyatlarının artmasını beklediklerini söyleyen Ayyıldız, "Mart ayının ikinci yarısından nisan ayının ilk 10 günlük dönemine kadar ikinci el araç fiyatları yaklaşık yüzde 10 düştü. Nisan ayının ikinci yarısından bugüne kadar baktığımızda ise fiyatlarda yüzde 10 artış gördük. İkinci el araç fiyatlarında döviz kuru doğrudan etkili. Kurun yüksek seyrettiği dönemlerde ikinci el fiyatları artış gösteriyor. Kur son dönemde hızlı yükseldi, bunun etkisi ile kurda da büyük değişiklikler olmazsa, birkaç ay içerisinde ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 7'lik bir fiyat artışı daha bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Tam dijital alt yapısıyla ikinciyeni.com'un Covid-19 salgını döneminde kullanıcıların hayatını kolaylaştırdığını belirten Emre Ayyıldız, "Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirerek platformumuz üzerinden son 5 ayda satılan 10.000 adet aracın gerçek satış verilerini sitemizi ziyaret eden herkese ücretsiz olarak sunmaya başladık. Araç alım sürecinde en çok ihtiyaç duyulan unsur, alınacak aracın piyasa fiyatının belirlenmesidir. Burada müşterilerimize başka herhangi bir ortamda bulamayacakları bir veriyi ücretsiz olarak sunarak noterden yapılan gerçek satış bedellerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Bununla birlikte, lojistik hizmetimizle farklı bir şehirden ikinci el araç satın alanlara önemli bir fırsat sunuyoruz. Lojistik hizmetimiz sayesinde kullanıcılarımız satın aldıkları aracı bulundukları lokasyona getirtebiliyor. Bu hizmetimizi İstanbul, Ankara ve İzmir'deki şehir içi teslimatlarda haziran ayına kadar yüzde 50 indirimli olarak sunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ikinciyeni.com'un tam dijital alt yapısı sayesinde araç satın alma sürecinin online olarak gerçekleştiğini belirten Emre Ayyıldız, "Platform üzerinden araç satın alma sürecini dijital olarak gerçekleştiriyoruz. Teklif vermeden aracı satın almaya kadar tüm süreç online olarak işliyor. Salgın döneminde sunduğumuz dijital hizmet sayesinde ikinci el araç satın almak isteyenlerin hayatını kolaylaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

2020 yılında ikinciyeni.com üzerinden açık arttırmaya çıkan araçlara 900 bine yakın teklif geldiğini belirten Ayyıldız, yılın ilk dört ayında 7 bin adet satış gerçekleştirdiklerini ve yıl sonuna kadar 20 bin adet satış hedefine ulaşmak istediklerini belirtti. Ayyıldız ayrıca, yıl sonunda 15 bin konsinye araç satışı hedefleri olduğunu sözlerine ekledi.

ikinciyeni.com sokak hayvanlarını unutmadı

Daha önce soğuk kış günlerinde kaputa giren sokak kedilerini korumak amacıyla Burhan Öçal ile #kaputavur adıyla farkındalık filmleri hayata geçiren ikinciyeni.com, bu defa da Covid-19 salgını döneminde sokak hayvanlarının unutulmaması için #Sokağabak filmini yayınladı.

#Sokağabak filminde de Burhan Öçal ile çalışan ve sokak hayvanlarının bu dönemde yalnız kaldıklarına dikkat çeken ikinciyeni.com, yeni filmiyle bir kez daha sokak hayvanları konusundaki duyarlılığını göstermiş oldu.

Sosyal medya dinamikleri dikkate alınarak hazırlanan film henüz 10 gündür yayında olmasına rağmen toplam 4 milyon görüntülenme, 896 bin etkileşim aldı ve 48 bin defa tıklandı.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

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