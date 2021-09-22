COVİD-19'U YENEN 7 AYLIK HAMİLE NURAY, AŞI OLMADIĞINA PİŞMAN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

COVİD-19'U YENEN 7 AYLIK HAMİLE NURAY, AŞI OLMADIĞINA PİŞMAN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA'da, 7 aylık hamile Nuray Dülger (42), koronavirüs geçirdikten sonra aşı olmadığına pişman olduğunu söyledi.

AMASYA'da, 7 aylık hamile Nuray Dülger (42), koronavirüs geçirdikten sonra aşı olmadığına pişman olduğunu söyledi. Dülger, Virüs ciğerlerime kadar indiği için antibiyotik ve serum tedavisi gördüm. Çok zor atlattım. Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum dedi.

7 aylık hamile Nuray Dülger'e, eklem ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle başvurduğu Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Sonucu pozitif çıkan Dülger, hastalık süreci ağır geçirdi. Dülger, hastanedeki 16 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Bebeğini kaybetmekten korktuğunu ve aşı yaptırmadığı için pişman olduğunu anlatan Nuray Dülger, Köyümüz çok kalabalık, nereden ve kimden bulaştığını bilmiyorum. Eklem ağrısı ve ateş olunca hastaneye başvurdum. Covid-19 testi yapıldı, pozitif çıktı. Aşı olmadım, aşı olmadığıma çok pişmanım. 'Bebeğimi kaybederim' diyerek çok korktum ama Allah'a çok şükür şimdi iyiyim. Doktorlarımızdan da Allah razı olsun. Virüs ciğerlerime kadar indiği için antibiyotik ve serum tedavisi gördüm. Çok zor atlattım. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum dedi.

COVİD-19'U YENEN 7 AYLIK HAMİLE NURAY, AŞI OLMADIĞINA PİŞMAN

COVİD-19'U YENEN 7 AYLIK HAMİLE NURAY, AŞI OLMADIĞINA PİŞMAN

COVİD-19'U YENEN 7 AYLIK HAMİLE NURAY, AŞI OLMADIĞINA PİŞMAN

COVİD-19'U YENEN 7 AYLIK HAMİLE NURAY, AŞI OLMADIĞINA PİŞMAN
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
DSÖ Sözcüsü Margaret Harris'ten aşı karşıtlarına tepki Açıklaması

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris'ten aşı karşıtlarına tepki Açıklaması

 Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören: Hep birlikte sebebin olduk yiğidim

Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Tırnaksız için hüzünlü tören: Hep birlikte sebebin olduk yiğidim

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Mustafa Denizli Burak Elmas Mesut Özil Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: COVİD-19'U YENEN 7 AYLIK HAMİLE NURAY, AŞI OLMADIĞINA PİŞMAN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 10:54:41. #1.12#