Covid-19'u yenen 7 aylık hamile Nuray, aşı olmadığına pişman

AMASYA'da, 7 aylık hamile Nuray Dülger (42), koronavirüs geçirdikten sonra aşı olmadığına pişman olduğunu söyledi. Dülger, "Virüs ciğerlerime kadar indiği için antibiyotik ve serum tedavisi gördüm. Çok zor atlattım. Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

7 aylık hamile Nuray Dülger'e, eklem ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle başvurduğu Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Sonucu pozitif çıkan Dülger, hastalık süreci ağır geçirdi. Dülger, hastanedeki 16 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.