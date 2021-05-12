Covid-19'u yenen 100 yaşındaki Japon: "Mücadelenin anahtarı inanmak"

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle 1 ay hastanede yattıktan sonra virüsü yenen 100 yaşındaki Japon, mücadelenin anahtarının inanmak olduğunu söyledi.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle 1 ay hastanede yattıktan sonra virüsü yenen 100 yaşındaki Japon, mücadelenin anahtarının inanmak olduğunu söyledi.

Korona virüse (Covid-19) yakalandıktan sonra 1 ay hastanede oksijen tedavisi gören ve virüsü yenen 100 yaşındaki Japonya vatandaşı Ayako Ito, korona virüs ile mücadelede anahtarın inanmak olduğunu söyledi. Yerel basının aktardığına göre, ülkenin Shiga eyaletinin Otsu şehrinde yaşayan Ito, "Tedavi sırasında doktorlara güvenmek ve kendinize inanmak çok önemli. Virüse yakalansanız dahi iyi olacağınıza inanmalısınız" ifadelerini kullandı. Haziran 1920 doğumlu Ito, virüsü kapacağını asla düşünmediğini ifade ederken, "Tedavi o kadar rahat geçti ki, bazen oksijene bağlı olduğumu unuttum" dedi. Pasaportunun süresi 102 yaşında dolacak olan Ito, salgın kontrol altına alındığında denizaşırı bir gezi yapma umudunu dile getirerek "Dünya Mirası alanları da dahil olmak üzere görmek istediğim birçok yer var" dedi. An itibariyle normal hayatına devam eden Ito'nun son derece sağlıklı olduğu bildirildi.

Covid-19 testi 10 Ocak'ta pozitif sonuç vermişti

Geçtiğimiz 10 Ocak'ta Covid-19 testi pozitif çıkan Ito'nun Shiga eyaletindeki bir hastaneye kaldırıldığı, başta sadece hafif bir öksürük şikayeti olan Ito'nun üçüncü günden itibaren yüksek ateş belirtisi gösterdiği öğrenildi. Oksijen tedavisine alınan Ito'nun, tedavi sonrası rehabilitasyon sürecini de tamamladıktan sonra 5 Şubat'ta taburcu edildiği kaydedildi.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı