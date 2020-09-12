Covid-19'u hiçe sayan genç, KYK yurdunda karantinaya alındı Covid-19'u hiçe sayan genç, KYK yurdunda karantinaya alındı Sivas'ta karantina süresi devam etmesine rağmen polis ekiplerinin uygulaması sırasında sokakta olduğu tespit edilen genç, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtta karantinaya alındı.

Covid-19'u hiçe sayan genç, KYK yurdunda karantinaya alındı

Sivas'ta karantina süresi devam etmesine rağmen polis ekiplerinin uygulaması sırasında sokakta olduğu tespit edilen genç, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtta karantinaya alındı.

SİVAS - Sivas'ta karantina süresi devam etmesine rağmen polis ekiplerinin uygulaması sırasında sokakta olduğu tespit edilen genç, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtta karantinaya alındı.

Sivas kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 32. Sokakta uygulama yapan polis ekipleri, 19 yaşındaki E.A. isimli gencin kimlik bilgilerini kontrol etti. Kontrol sırasında gencin testinin Covid-19 testinin pozitif olduğu ve karantina süresinin devam ettiği tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde Sivas Valisi Salih Ayhan, karantina kurallarını ihlal edenlerin, KYK yurtlarına alınarak yurtlarda karantina süreçlerine devam edeceklerini açıklamıştı. Karar doğrultusunda E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla KYK'ya bağlı Kadıburhanettin Yurdunda karantinaya götürüldü. Gence kuralları ihlal ettiği için 3 Bin 150 TL para cezası uygulanırken, yurtta kaldığı süreç boyunca konaklama, yemek ve benzeri masraflarını da kendisi ödeyecek. Öte yandan E.A. isimli genç, karantina kurallarını ihlal ettiği icin Sivas'ta yurtta karantina altına alınan ilk hasta oldu.

Kaynak: İHA