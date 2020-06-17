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Covid-19'u fırsata çevirmenin 7 yolu

Birçok sektörü ve kişiyi etkileyen hatta dönüştüren koronavirüs salgınının girişimciler için de riskler barındırdığını söyleyen finansal danışman Gökçen Müftüoğlu Çapa, ihtiyaçların doğru tespit edilmesini, acil eylem planına geçilmesini, zorlu süreçlere hazırlanmayı ve sürdürülebilirlik...

Covid-19'u fırsata çevirmenin 7 yolu
17.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:08

Birçok sektörü ve kişiyi etkileyen hatta dönüştüren koronavirüs salgınının girişimciler için de riskler barındırdığını söyleyen finansal danışman Gökçen Müftüoğlu Çapa, ihtiyaçların doğru tespit edilmesini, acil eylem planına geçilmesini, zorlu süreçlere hazırlanmayı ve sürdürülebilirlik kavramını anlamayı önerdi.

Mazars Denge Finansal Özel İnceleme Hizmetleri Bölüm Lideri Gökçen Müftüoğlu Çapa, girişimciler için covid-19'u fırsata çevirmenin 7 yolunu anlattı. Çapa, iş yapış şekillerinde çevik ve esnek olan; A, B, C planları bulunan ürün ve hizmetlerini yeni normale göre dönüştürebilen; sektörün ve müşterinin ihtiyaçlarını doğru anlayan, finansal tablolarını risklere hazırlıklı hale getiren; ekosistemdeki oyuncuları destekleyen, sürdürülebilirlik konusunu anlamaya çalışıp, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu hale gelmeye çalışan girişimlerin Covid-19 sonrası dönemde kazançlı çıkacağını dile getirdi.

"YATIRIMCILAR ZOR KARAR ALACAK"

Artık yatırımcıların kararlarını daha yavaş alacağını söyleyen Çapa, "Girişimcilerin zor zamanlarda yatırımcıları ikna edebilmeleri için daha fazla çaba göstermeleri gerekecek. Ekibin özellikleri, yetenekleri, faaliyette olunan sektörün büyüme potansiyeli, rakiplerin farklı olarak ortaya koyacak satış önerileri, pazarlama stratejisi ve gelir modeli ön planda olmalıdır" dedi.

"ACİL EYLEM PLANINA GEÇ"

Bu süreçte ve sonrasında ayakta kalabilmeleri için özellikle girişimlerin maliyeti ve giderlerini gözden geçirmek gerektiğini söyleyen Çapa, "Gerekirse giderlerde kesintiye gidilmelidir. Özellikle sabit maliyet ve giderler noktasında günümüz teknolojilerini değerlendirerek alternatif çözümler üretmeleri faydalı olacaktır" diye konuştu.

"YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ VE GELECEK PLANLARINI GÖZDEN GEÇİR"

Gökçen Müftüoğlu Çapa, "Sürecin finansal tablolara, bütçelere ve gelecek tahminlerine etkisini değerlendirmeli, gerekli durumda revizeler yapılmalıdır. Her şeyden önemlisi yatırımcılara karşı şeffaf olunması ve mevcut durumun detaylarıyla değerlendirilmesidir" ifadelerini kullandı.

"ZORLU SÜREÇLERE HAZIRLAN"

Duran veya ötelenen yatırım süreçlerinin daha zor hale geleceğini aktaran Çapa, "Yatırım almak da zorlaşacak. Yatırım süreci esnasında yapılması gereken saha ziyaretlerinin gerçekleştirilememesi, durum tespiti çalışmalarını uzaktan gerçekleştirmenin zorluğu ve süreçlerin uzaması, yatırımcıların mevcut yatırımlarına daha fazla zaman ve kaynak ayırmak istemeleri, süreç sonrasında oluşabilecek likidite problemlerine karşı yatırım yapmak anlamında daha temkinli olmaları, yatırım yaparken değerleme yöntemlerine koronavirüsün etkisini yansıtmaya çalışmaları nedeniyle yatırım süreçleri zor olacaktır" dedi. 

"İHTİYACI DOĞRU TESPİT ET"

Çoğu şirketin bu süreçte müşterilerine yeni satışlar yapabilmenin ve gelirlerini artırmanın peşinde olduğunu aktaran Çapa, "Ancak yapılması gereken sektörü ve müşterilerini iyi tanıyıp, mevcut ve potansiyel ihtiyaçları doğru tespit ederek yeni normale uyum sağlamaktır" diye konuştu.

"PAYDAŞLARINI, TEDARİKÇİLERİNİ VE İŞ ORTAKLARINI DESTEKLE"

Gökçen Müftüoğlu Çapa, "Fiziksel olarak uzaklaşmış olsak bile aynı sorunla başa çıkmaya çalışmak bizi yakınlaştırdı. Tedarikçilerini, paydaşlarını ve iş ortaklarını destekleyen şirketler diğerlerinin önüne geçmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMINI ANLA"

Covid-19'a kadar sınırlı bir kitle tarafından bilinen sürdürülebilirlik kavramının artık daha önemli olduğunu vurgulayan  Çapa, "Girişimler henüz iş dünyasında yapılanmaya ve yer edinmeye çalışırken tüm yapılarını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirirlerse uzun vadede hem kazanır hem de katma değer yaratırlar" dedi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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