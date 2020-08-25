COVİD-19'U ÇOCUKLARA ANLATMANIN 6 YOLU!
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COVİD-19'U ÇOCUKLARA ANLATMANIN 6 YOLU!

Uzman Psikolog Mine Şahbaz, sonbahar aylarıyla birlikte artacak Covid-19 tehlikesinden korunmaya yönelik kuralları çocuklara anlatmanın 6 yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

COVİD-19'U ÇOCUKLARA ANLATMANIN 6 YOLU!
25.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:56

Dikkat! Sonbaharda artış olabilir!

7'den 70'e yaşam düzenimizi tepeden tırnağa değiştirmemize neden olan koronavirüs ile mücadelede yaz dönemi geride kalıyor. Sonbaharla birlikte gerek kapalı ortamlar, gerek mevsim hastalıklarının da eklenecek olmasıyla süreç daha zorlu geçeceğe benziyor. Bu zorlu süreçte sosyal mesafe, hijyen ve maske kritik önlemler olarak karşımıza çıkarken, artan tehlike karşısında ihmale gelmez bu kuralları çocuklara doğru bir yaklaşımla anlatmak ve onlara tehlikelerden korunmaya yönelik bilgilendirmek çok önemli. Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nden Uzman Psikolog Mine Şahbaz "Aylardır süren Covid-19'a karşı mücadele süreci gerek yetişkinler gerek çocuklar için çok zorlayıcı oldu ve sonbaharla birlikte tehlikenin artabilecek olması nedeniyle daha da zorlayıcı olacağa benziyor. Önümüzdeki yeni dönemde çocuklarımızın kurallara sıkı sıkıya uymaya devam etmesi için, aile bireyleri olarak iletişim halinde olmak ve güvenli ortam oluşturmak çok önemli" diyor.& ;

Duygularınızın farkında olun

Öncelikle çocuğa bakım veren yetişkinin kendi duygularını fark etmesi çok önemli. Kendi korkularınız ile çocuğunuzun korkuları bazen iç içe geçebiliyor. Buralarda kendinize dönüp bakmak, bir yetişkin olarak kendi içinizdeki korkularla, zorluklarla mücadele edip edemediğinizi fark etmeniz büyük önem taşıyor. İçeriden gelen zorluklarınızı fark etmek, yaşanılan zorluğa karşı çözüm yolu aramanızı kolaylaştıracaktır. Yoğun korku, uyku düzeninde bozulma, kaçınma davranışları, tedirginliğin yarattığı öfke duygusu gibi başedemediğiniz durumlarda bireysel destek almayı ihmal etmeyin.

Korkutan senaryolar üretmekten kaçının

Virüsten korunmanın mümkün olduğunu anlatın ve korkutan senaryolar üretmekten kaçının. Korunma yollarının neler olduğunu konuşmak, bunu öncelikle ev içerisinde ve güvendiği ortamda çocuğun deneyimlemesini sağlamak gerekiyor. Eller yıkanırken birlikte 20'ye kadar sayıp, çocuğunuzun yaşına göre komik şarkılar söyleyerek süreci eğlenceli hale getirebilirsiniz. Daha küçük bebeklerde maskeleri bir oyun alanına çevirmek uyumlanmayı kolaylaştıracaktır. En eski basit oyun olan "ce eee" oyununu maskeniz takılıyken bebeklerinizle oynayarak, maskeyi sevilebilir hale getirmeyi deneyebilirsiniz.

Kaynak: Snob Magazin

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