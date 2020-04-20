'Covid-19'u belirti göstermeden geçirenler nedeniyle vaka sayısı sanılanın çok üstünde' | Araştırma Yapılan çok sayıda yeni araştırma tespit edilebilenden çok daha fazla sayıda insanın koronavirüse yakalandığı ancak herhangi bir belirti göstermeden hastalıktan iyileştiğini gösteriyor. Bu durumun virüsün ilk başta sanıldığı kadar tehlikeli olmadığını gösterdiği ileri sürülüyor.

Yapılan çok sayıda yeni araştırma tespit edilebilenden çok daha fazla sayıda insanın koronavirüse yakalandığını ancak herhangi bir belirti göstermeden hastalıktan kurtulduğunu ortaya koydu. Bu durumun virüsün ilk başta sanıldığı kadar tehlikeli olmadığını gösterdiği ileri sürülüyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com