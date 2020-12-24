Covid-19'u atlatan Oğuzhan Koç ortaya çıktı

Şarkıcı, arkadaşlarıyla sahil hattında yürüyüş yaptı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve atlatan Oğuzhan Koç, "Aylar sonra arkadaşlarımın sayesinde yürüyüşe çıktım" dedi.

'GÜNLERCE EVDE DİNLENDİM'

Hastalığı döneminde evde arkadaşlarıyla görüntülü konuşmalar yaptığını söyleyen Oğuzhan Koç, "Aslında atlatan herkes gibi 13-14 gün tekrar test olup negatif olduğumu anlayana kadar evde oturdum ve dinlendim. Arkadaşlarımla görüntülü olarak konuştum" dedi.

'2020'DE HEP ÜRETTİM'

2020 yılının yaptığı şarkılar anlamında iyi geçtiğini söyleyen Oğuzhan Koç, "2020 çok zor gibi gözükse de şarkılar anlamında benim için çok iyi geçti. Güzel sürprizlerimiz olacak" dedi.





Kaynak: Snob Magazin