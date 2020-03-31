Covid-19: Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı İran'a ulaştı Orta Doğu'da Covid-19 salgının en fazla etkilediği ülke olan İran'a Türkiye'den giden yardım uçakları pazartesi gecesi ulaştıView on euronews.

Orta Doğu'da Covid-19 salgının en fazla etkilediği ülke olan İran'a Türkiye'den giden yardım uçakları pazartesi gecesi ulaştıView on euronews Kaynak: Euronews.com