Covid-19: Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı İran'a ulaştı
Orta Doğu'da Covid-19 salgının en fazla etkilediği ülke olan İran'a Türkiye'den giden yardım uçakları pazartesi gecesi ulaştıView on euronews.
31.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:24
Orta Doğu'da Covid-19 salgının en fazla etkilediği ülke olan İran'a Türkiye'den giden yardım uçakları pazartesi gecesi ulaştıView on euronews
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com