Covid-19: Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı İran'a ulaştı Orta Doğu'da Covid-19 salgının en fazla etkilediği ülke olan İran'a Türkiye'den giden yardım uçakları pazartesi gecesi ulaştı

Orta Doğu'da Covid-19 salgının en fazla etkilediği ülke olan İran'a Türkiye'den giden yardım uçakları pazartesi gecesi ulaştı.

İki hafta önce iki ülke arasında imzalanan anlaşmada Türkiye'nin İran'a çeşitli sağlık malzemeleri göndermesi öngörülüyordu. Hibe edilen malzemeler arasında 1000 Covid-19 tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 bin önlük, 2 bin 4 gözlük, 4 bin N95 maske ve 78 bin üç katlı maske bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle