Covid-19: Türkiye'de 9 saatte 'sosyal mesafe' ve diğer kuralları çiğneyen 6733 kişiye ceza kesildi Türkiye'de 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi denetim yapan güvenlik ekipleri 9 saatte içerisinde sosyal mesafe kuralını çiğneyen 3205 kişiye ve kurallara uymayan 3 bin 528'inin araç sahibine ceza kesti.

Türkiye'de 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi denetim yapan güvenlik ekipleri 9 saat içerisinde sosyal mesafe kuralını çiğneyen 3205 kişiye ve diğer kurallara uymayan 3 bin 528 araç sahibine ceza kesti. İçişleri Bakanlığınca, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde, 52 bin 220 personelin katılımı ile "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com