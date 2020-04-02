Covid-19: Törenler yasaklandı, salgında ölen çiftin yakınları cenazeyi uzaktan canlı yayında izledi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İspanyol çift törensiz toprağa verilirken cenazeye tüm aileyi temsilen sadece torunları katılabildi.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İspanyol çift törensiz toprağa verilirken cenazeye tüm aileyi temsilen sadece torunları katılabildi. Genç kadın, orada olamayan diğer aile fertleri için cep telefonundan canlı yayın yaptı.View on euronews