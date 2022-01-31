Covid-19 testi tekrar pozitif çıkan, gözaltındaki DBP İl Başkanı karantinaya alındı

DİYARBAKIR'da, terör soruşturması kapsamında, koronavirüs karantinası bitince 29 Ocak'ta gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, testi tekrar pozitif çıkınca serbest bırakılarak, evinde karantinaya alındı.

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu grubun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada paylaşıldı. Başlar öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince 26 Ocak'ta DBP il binasına operasyon düzenlendi. Ekipler, il binasında arama yaptı. Koronavirüse yakalandığı için karantinada olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez'in operasyon kapsamında gözaltına alınması için izolasyon süresinin bitmesi beklendi. Karantina süreci biten Gülmez, 29 Ocak'ta polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye gönderilmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen Gülmez'in Covid-19 testi, tekrar pozitif çıktı. DBP İl Başkanı Gülmez, izolasyon için serbest bırakılarak, evinde karantinaya alındı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel