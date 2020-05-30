COVID-19 Testi Pozitif Olan Adaylar YKS'ye Nasıl Girecek?
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COVID-19 Testi Pozitif Olan Adaylar YKS'ye Nasıl Girecek?

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile bir röportaj gerçekleştirdi.

COVID-19 Testi Pozitif Olan Adaylar YKS'ye Nasıl Girecek?
30.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:51

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile bir röportaj gerçekleştirdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, röportaj esnasında COVID-19 testi pozitif olan adayların YKS'ye nasıl girebileceğini de anlattı.

COVID-19 Testi Pozitif Çıkanlar YKS'ye Nasıl Girecek?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. ?Aygün, "Sınavın uygulanacağı dönemde COVID-19 testi pozitif olan adaylar ÖSYM Başkanlığımıza başvurmalı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda bu adaylarımız yedek sınav binalarımızda sınava girebilecekler. Henüz böyle bir başvuru almadık" ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. ?Aygün, "ÖSYM olarak 188 sınav merkezinde yaklaşık 2 buçuk milyon adayın gireceği YKS'nin sorunsuz olarak uygulanması için Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Sınav binası olarak kullanılacak okullarımızın bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Benzer şekilde üniversitelerimizdeki sınav binaları önüne şeritler çekilerek sadece adayların ve görevlilerin girebileceği ve sosyal mesafe şartlarının sağlanabileceği alanlar oluşturulacak. Sınav binalarına girişleri öncesinde adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecek ve kendi dezenfektanlarını da yanlarında getirebilecek. Sınav salonları ise sınav başlamadan önce ve sınav süresince havalandırılacak. Bina girişinde ve içinde adaylarımızın sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlilerimiz tarafından yönlendirme ve uyarılar yapılacak" şeklinde konuştu.

"Sınav salonları kaç kişilik olacak? Mesafe nasıl korunacak? Sınav sırasında hijyen nasıl sağlanacak?" sorusunu yanıtlayan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "Salonlar sınav süresince havalandırılacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak" dedi.

"Bu yıl sınavlarda ilkokul bina ve sınıfları kullanılacak mı? Ergonomik olarak buraların uygunluğu sınav öncesinde kontrol ediliyor mu?" sorusuna ise ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün şu şekilde cevap verdi: "Bina seçimlerimiz, sınav merkezinin genel şartları göz önünde bulundurularak ve üniversite ve lise binalarına öncelik verilerek gerekli fiziki şartları en üst düzeyde karşılayabilecek şekilde konunun uzmanı ekiplerimiz tarafından seçiliyor. Sistemimizdeki sınav binalarımızın uygunluğu sınavlar öncesinde denetleniyor."

2020-YKS Nasıl Uygulanacak?

27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. @trthaber 'e bilgilendirici animasyon filmi için teşekkür ederim.

Tüm adaylarımıza iyi çalışmalar dilerim. pic.twitter.com/kF5xPUmbzT

— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) May 21, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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