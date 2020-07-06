Covid-19 testi pozitif çıkan eski milli sporcu, yaşamını yitirdi
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Covid-19 testi pozitif çıkan eski milli sporcu, yaşamını yitirdi

DENİZLİ'de, işitme engelli eski milli masa tenisi sporcusu Fevzi Durmaz (37), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Covid-19 testi pozitif çıkan eski milli sporcu, yaşamını yitirdi
06.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:28

DENİZLİ'de, işitme engelli eski milli masa tenisi sporcusu Fevzi Durmaz (37), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Durmaz'ın şüphe üzerine yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 

Denizli'de yaşayan ve 5 yıl önce geçirdiği sağlık problemleri nedeniyle yatağa bağımlı kalan eski milli masa tenisi sporcusu Feyzi Durmaz, 3 gün önce rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedaviye alınan Durmaz'a, şüphe üzerine Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Durmaz, bugün solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Eski milli sporcunun ölümü, spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Fevzi Durmaz için yayımladığı başsağlığı mesajında, camia olarak üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Eski Milli Masa Tenisi Sporcumuz Fevzi Durmaz'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Yüce Allah'tan rahmet, Ailesi ve sevenlerine sabırlar ve başsağlığı dilerim" dedi.


Kaynak: DHA

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