Covid-19 testi pozitif çıkan Başkan Bozdoğan'ın tomografi sonucu iyi
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Covid-19 testi pozitif çıkan Başkan Bozdoğan'ın tomografi sonucu iyi

Covid-19 testi pozitif çıkan Başkan Bozdoğan'ın tomografi sonucu iyi çıktı Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Mersin'in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın bugün çekilen tomografi sonucu iyi çıktı.

24.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:46

Covid-19 testi pozitif çıkan Başkan Bozdoğan'ın tomografi sonucu iyi çıktı

MERSİN - Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Mersin'in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın bugün çekilen tomografi sonucu iyi çıktı. Belediye misafirhanesinde karantinaya çekilen Başkan Bozdoğan, tomografi çekiminin ardından yeniden misafirhaneye döndü. Belediye çalışanları, Bozdoğan'ın hastane önünden alkışlarla uğurladı.

Önceki gün Covid-19 testi pozitif çıkan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın tedavisi devam ediyor. Testinin pozitif çıkmasının ardından belediye misafirhanesinde 14 günlük karantina sürecine giren Başkan Bozdoğan, hastalığın seyrinin sağlıklı şekilde takip edilmesi için bugün akciğer tomografisi çekimi ve gerekli tetkiklerin uygulanması için ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada özel kıyafetli personel tarafından karşılanan Bozdoğan'ın akciğer tomografisi çekildi.

Bozdoğan'ın kontrol için hastaneye götürüleceğini öğrenen belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel hastane bahçesinde akın ederlerken alkışlar eşliğinde kendisine moral verdiler. Tomografi sonucunun iyi çıkması üzerine hastaneden ayrılarak kendi arabasına binen Başkan Bozdoğan, yine alkışlar ile karantinada kaldığı yere götürüldü.

"Şu anki durumum iyi denilebilecek düzeyde"

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bozdoğan bir açıklama yaparak, hastalığının seyrine ilişkin bilgi verdi. Vatandaşları da korona virüse karşı bir kez daha uyaran Bozdoğan, "Covid-19 süreci henüz bitmedi. Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi devam ediyor. Şu anki durumum iyi denilebilecek düzeyde. İnşallah karantina sürecim sağlıklı bir şekilde bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve yine Tarsus için canla başla çalışmaya devam edeceğim. Bu süreçte bana destek olan ve moral vermek için arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, hepsine ayrı ayrı selamlarımı gönderiyorum. Bir tek hasta kalmayana dek bu virüs salgınına karşı olanca gücümüzle savaşacağımızı bildiriyorum. Dualarınızı eksik etmeyin ve sağlıcakla kalın. Sevgi ve saygılarımla" dedi.

Covid-19 testi pozitif çıkan Başkan Bozdoğan'ın tomografi sonucu iyi

Kaynak: İHA

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