Covid-19 testi ikinci kez 'negatif' çıkan Trump: Ne kadar hızlı olduğunu göstermek için yaptırdım İkinci kez yaptırdığı Covid-19 testi 'negatif' çıkan Trump, "İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilir.

İkinci kez yaptırdığı Covid-19 testi 'negatif' çıkan Trump, "İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilir. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi. Daha kalın" dedi. View on euronews Kaynak: Euronews.com