Covid-19 testi ikinci kez 'negatif' çıkan Trump: Ne kadar hızlı olduğunu göstermek için yaptırdım
İkinci kez yaptırdığı Covid-19 testi 'negatif' çıkan Trump, "İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilir.
03.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:48
İkinci kez yaptırdığı Covid-19 testi 'negatif' çıkan Trump, "İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilir. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi. Daha kalın" dedi. View on euronews
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Kaynak: Euronews.com