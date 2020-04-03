Covid-19 testi ikinci kez 'negatif' çıkan Trump: Ne kadar hızlı olduğunu göstermek için yaptırdım İkinci kez yaptırdığı Covid-19 testi 'negatif' çıkan Trump, "İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilir. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi. Daha kalın" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez yeni tip koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucun 'negatif' çıktığını duyurdu. Konuyla ilgili Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan ABD Başkanı, "Benden örnek almaları 1 dakika sürdü. Sonuç ise 15 dakikada çıktı. Sonra işime devam ettim. Bu, yaptırdığım ikinci test. Sırf yeni testlerin ne kadar hızlı olduğunu görmek için yaptırdım. Bu testin, öncekilerden daha iyi olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com