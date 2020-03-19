Covid-19 test merkezi açıldı - NEW
ABD'nin New York kentinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sürücülere yönelik yeni bir test merkezi daha kuruldu.
19.03.2020 23:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:19
ABD'nin New York kentinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sürücülere yönelik yeni bir test merkezi daha kuruldu. Bear Dağı bölgesindeki merkezde sürücülere test yapıldı.
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Kaynak: AA