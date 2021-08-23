Covid-19 temaslısı sürücü, hem insan sağlığını hem de trafiği riske attı

Covid-19 temaslısı sürücü, hem insan sağlığını hem de trafiği riske attı Kırıkkale'de tehlikeli araç kullanan korona virüs temaslısı bir sürücü, hem insan sağlığını hem de trafiği riske attı.