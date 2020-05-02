Covid-19 tel helva üretimini de etkiledi
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Covid-19 tel helva üretimini de etkiledi

Covid-19 tel helva üretimini de etkiledi
02.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:43

Covid-19'dan, Sivas'ta Ramazan aylarının vazgeçilmezlerinden olan ve kol kuvveti ile hazırlanan tel helva da etkilendi.

Covid-19'dan, Sivas'ta Ramazan aylarının vazgeçilmezlerinden olan ve kol kuvveti ile hazırlanan tel helva da etkilendi.

Sivas'ın yöresel lezzetleri arasında yer alan tel helvası, yapımındaki güçlükle göz korkutsa da lezzeti ile Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Şeker, su, limon tuzu ve un kullanılarak yapılan helva karışımı, en az 6 kişi tarafından kol kuvveti ile çekilerek hazırlanıyordu. Covid-19 salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralları gereği iki kişi ile yapılmaya başlandı. Murat Aygün, yapım süresi uzasa da lezzetinden vazgeçemediği tel helvayı kardeşi ile yapmak zorunda kaldı. Altı kişi tarafından bir saatte çekilen helva iki kişi ile 2.5 saatte tamamlandı.

Kişi sayısı azaldıkça yapım süresi uzuyor

Kişi sayısının azalması ile yapım süresinin uzadığını belirten Aygün, "Bugün ramazana özel, Ramazanlarımızın vazgeçilmezi Sivas usulü tel helvası yaptık. İftarlardan önce birlik ve beraberlikle yapılan yöresel tatlılarımızdan tel helvası. Bu yiyeceğimiz Ramazan günlerinde özellikle yapılır misafirlere ikram edilirdi. Şuan da bildiğiniz evde kal Türkiye, evde kal Sivas sloganını dikkate alarak evimizde yaptık. Korona virüsü dolayısıyla bu yaygın ve meşhur olan tel helvamızı 2 kişi ile yaptık. 20 kişiye ikramlık olarak Ramazan ayı dolayısıyla dağıtacağız. Yapımı 2-2.5 saat sürüyor. Normalde kalabalık olduğumuz zaman daha kısa sürüyor. Ne kadar çok kişi olursa o kadar lezzetli oluyor. Çünkü el emeğimiz var, el değiyor. Çok zahmetli bir iştir ama yemesi de çok tatlı ve lezzetlidir. Biz normalde bu tatlıyı 6-7 veya 8 kişi ile yapıyorduk. Bugün korona virüsü dolayısıyla 2 kişiyle, mesafemizi koruyarak yaptık. Bu yaptığımı tel helvasını da Ramazan ayında iftarını açacak komşularımıza arkadaşlarımıza ikram edeceğiz" dedi.

"Damaklarda tat bırakır"

Tel helvasının Ramazan ayında Sivaslıların vazgeçilmezleri arasında olduğunu ifade eden Aygün, helvanın lezzetinin damaklarda tat bıraktığını belirterek, "Bu vazgeçilmez bir lezzet, vazgeçilmez tatlımızdır. Sivaslıların vazgeçilmezidir. Ramazan sofralarımızda güzel bir tatlımızdır. Tel helvanın yapılışından kısaca bahsedeyim. Ana malzememiz un, şeker, su limon tuzundan oluşuyor. Öncelikle su ve şekerimizi kaynatıyoruz, aynı zamanda unumuzu da kavuruyoruz. Ondan sonra unumuzu tepsinin üzerine koyup, miyane dediğimiz şeker, su ve limon tuzundan oluşan miyanemizi elimizde yoğuruyoruz. Beyazlatma işlemi yapıyoruz. Omdan sonra da tepsimizde döndüre döndüre, sekize katlaya katlaya tel tel haline geliyor. Harika bir lezzeti vardır, damaklarda lezzet bırakır. Ramazanda da vazgeçilmez olmazsa olmazlarımızdandır" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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