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Covid-19 teknolojik gelişmeleri hızlandırdı

Covid-19'un özel sermaye fonlarına etkisi araştırıldı.

Covid-19 teknolojik gelişmeleri hızlandırdı
02.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:32

Covid-19'un özel sermaye fonlarına etkisi araştırıldı. Çalışmaya göre, pandeminin belli sektörleri daha fazla negatif etkileyeceği, belirli sektörlerin iş yapış biçimlerini, karlılıklarını değiştireceği, belli sektörler için ise yeni fırsatlar doğuracağı öngörülüyor. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Neşe Ülkütan, Covid-19'un teknolojik gelişmeleri hızlandırdığını söyledi. Yeni döneme ayak uyduran, farklılaşan şirketlerin ayakta kalacağını vurgulayan Ülkütan, "Hava yolu ve turizm sektörlerinde iş yapan şirketler de  ihtiyaca göre farklılaşırsa bu dönemi atlatacaktır" dedi.

Mazars Group tarafından yapılan 'Covid-19 and The World of Equity' araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada koronavirüs sonrası özel sermaye fonlarına dikkat çekildi. Araştırmanın sonuçlarını Mazars Denge'nin 4/4'lük webinarlar serisinde Mazars Denge Finansal Özel İnceleme Hizmetleri Lideri Gökçen Müftüoğlu Çapa'yla birlikte değerlendiren Mazars Denge Kurumsal Finansman Danışmanlığı Ortağı Neşe Ülkütan, ağırlıklı olarak Avrupa'da yatırım yapan ve yüzde 80'i 50 milyon Euro'nun üzerinde büyüklüğü olan fonların Covid-19 salgınıyla ilgili görüşlerini de yorumladı.

Satın alma işlemlerinin bir yavaşlama içine girdiğini ancak risk ve getiri iştahları yüksek fonların yeni işlemler yaratmaya devam edeceklerini aktaran Ülkütan,"Farklılaşan, yeni döneme ayak uyduran şirketlere de her zaman talep olacak. Şu anda talihsiz gözüken hava yolları, turizm gibi sektörlerde dahi ihtiyaçlara göre farklılaşan şirketlerin bu dönemi atlatacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca, özel sermaye fonları içinde son yıllarda özel önem taşıyan 'Girişim Sermayesi Fonları'nın ise spesifik olarak teknoloji şirketleri ile e-ticaret, online-eğitim gibi şirketlere odaklandıklarından, start-uplara yapacakları yatırımların düşüş kaydetmeden süreceğini bekliyoruz" dedi.

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

Pandeminin iş dünyasında birçok şeyi değiştirdiğini söyleyen Ülkütan, Türkiye'de 3 bine yakın startup olduğunu yeni gelişen şirketlerde salgının etkilerinin önemli olduğunu dile getirdi. Ülkütan, "Startup'ların büyük kısmı fon bekliyor, ancak para ve sermaye piyasalarından fon sağlamakta zorlanıyor. Fon Yöneticilerinin büyük kısmı, portföylerindeki şirketlerin yüzde 10'dan fazla küçüleceğini hatta bu küçülmenin yüzde 25'lere varacağını düşünüyor. Ancak, bu çalışmanın dünya ekonomisi üstünde pandemi etkisinin en ağır olduğu dönemde yapıldığı düşünülürse, bu tablonun arkasında yatan karamsar bakış açısı daha rahat anlaşılabilir" diye konuştu.

"FON YÖNETİCİLERİ KARAMSAR"

Raporun, Covid-19 salgınının belirli sektörleri daha fazla negatif etkileyeceğini, belirli sektörlerin iş yapma biçimlerini, karlılıklarının değişeceğini, belirli sektörler için ise yeni fırsatlar doğacağını gösterdiğini vurgulayan Ülkütan, "Örneğin, uzaktan eğitim içerikleri yapan, bu eğitimlerin altyapısını hazırlayan, yazılımlarını yapan firmalar için ciddi fırsatlar kapıda. Turizm sektörü, inşaat, otomotiv sektörü gibi lokomotif sektörler ise ne yazık ki tüketicilerin geleceğe ilişkin bakışları ile bire bir ilişkili ve hemen etkilenen sektörler. Tabi, Türkiye'de şu anda 2020 yılı için IMF'in küçülme beklentisinin yüzde 5 olduğu düşünülürse, fon yöneticilerinin yaptığı tahminlerin biraz karamsar olduğu söylenebilir" ifadelerini kullandı.

YÖNETİCİLERİN YÜZDE 24'Ü PORTFÖY KÜÇÜLMESİ ÖNGÖRÜYOR

Pandemi nedeniyle fonların çıkış planlarının etkilendiğini söyleyen Ülkütan, "Bu konuda fonların yüzde 79'u, yatırım yaptıkları şirketlerden hisse satarak çıkışlarının ertelenmesi olasılığına kesin gözüyle bakıyor. Fonlardan çıkışın halka arz ile ya da bir diğer fona/stratejik alıcıya satışla olabileceğini düşünürsek, bu cevap makul gözükmekte. Covid19 salgını sonrası fonların stratejileri ne olacağı da merak edilenler arasında. Fonların büyük kısmı yeni fırsatlara, mevcut platformlara ilave yatırımlara sıcak bakıyor. Çıkış şansının olduğu durumlarda fon yöneticilerinin sadece yüzde 24'ü portföy küçültmesi öngörüyor. Fonların ortaklarca taahhüt edilmiş ancak henüz harcanmamış fonlarının varlığı da yeni alımları olumlu etkileyecek noktalar arasında. Ama fon yöneticilerinin 'hayat devam ediyor' diyerek yollarına devam edecekleri, yeni fırsatlar arayacakları da aşikar" dedi.

Finansal olarak zorda olan şirketlerin bir fırsat yaratıp yaratmayacağının da sorulduğunu belirten Neşe Ülkütan, "Fon yöneticilerinin bir kısmı şu ana kadar çok sayıda böyle şirkete rastlamadığını belirtirken, bir kısmı rastladığını belirtmekte, ancak fon yöneticilerinin yüzde 66'sı her halükarda bu tür şirketlerle ilgileneceklerini ifade etti. Bu tür şirketlerin varlığı konusundaki farklı cevapların, coğrafi farklılıktan kaynaklanması ihtimal dahilinde. Doğal olarak vergi, finansal, hukuki incelemeler hatta toplantılar uzaktan erişim ile yapılabilirken, teknik incelemeler sorun yaratabilecek nitelikte oluyor. Ancak fon yöneticileri zor da olsa bunun süreceğini tahmin ediyor. Görüşülen fon yöneticileri her halükarda pandeminin 2021 yılına uzayacağını ve bazı şirketlerin derinden etkilenirken bazılarının bu süreci çok kolay atlatacağını belirtiyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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