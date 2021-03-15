Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 272 kişiye para cezası
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Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 272 kişiye para cezası

15.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:34
Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 272 kişiye para cezası

Gaziantep'te Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri ihlal ettiği tespit edilen 272 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri ihlal ettiği tespit edilen 272 kişiye para cezası kesildi.

Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirleri denetleyen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbirlere uymayan 272 kişiye idari para cezası uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada 14 Mart günü sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 204, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 68 şahsa idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Açıklamada maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 682 şahıs ise ikaz edildiği aktarılırken bin 304 işyerinin denetlendiği paylaşıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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