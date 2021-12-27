Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

OSMANİYE (Habermetre) - Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın öncelikle hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, korona virüsle hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini, kendi sağlığımız ve toplumumuzun sağlığı için bu mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının, aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Korona virüsle mücadelemizi bugün de sürdürüyoruz. İki haftadır çok iyi gidiyoruz, inşallah önümüzdeki süreçte bu düşüş devam edecek. İnanıyorum ki Osmaniyeli hemşehrilerimle birlikte en iyi iller arasında yer almak üzere bu mücadelemizi sürdüreceğiz ve en iyi sonuçları alacağız. Daha önce başardık, yine başarırız demiştik ve yine başarıyoruz. ve şuna da yürekten inanıyorum ki Osmaniyeli hemşerilerimizle birlikte inşallah korona virüsü bitiren ilk il Osmaniye olacak, bunu başaracağız. Bunu başarmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim, mutlaka aşılarımızı olalım, hatırlatma aşılarımızı olalım. Hiç aşı olmamış vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını olmaları gerekiyor. Turkovac aşımızın çıkması bekleniyordu hamdolsun o da önümüzdeki günlerde kullanılmaya başlanacak. Onu bekleyen vatandaşlarımızın da bir an evvel aşılarını olmaları bu mücadeleye önemli bir güç katacaktır. "dedi.

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