Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

OSMANİYE (Habermetre) - Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Tülücüler Sokak boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın öncelikle hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, korona virüsle hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini, kendi sağlığımız ve toplumumuzun sağlığı için bu mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının, aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Korona virüsle mücadelemizi hep beraber sürdürüyoruz. Bu mücadelede inşallah önümüzdeki süreçte daha iyi sonuçlar alacağız. Bunun için kararlı bir şekilde sonuna kadar, yılmadan, bıkmadan bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. İnşallah Osmaniye'miz vaka artışındaki en yüksek seyreden tablodan aşağılara doğru seyredecek. Korona virüs bitene kadar bu mücadelemiz devam edecek. Bu mücadelede başarılı olabilmemiz için tedbirlere uymamız gerekiyor; maskemizi mutlaka takalım, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Bu tedbirlere hassasiyetle uyduğumuzda ve aşımızı olduğumuzda bu mücadeleyi etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Bütün Osmaniyeli hemşehrilerimin bu hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte iyi bir şekilde sonuçlandıracağız. "dedi.

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