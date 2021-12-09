Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

OSMANİYE (Habermetre) - Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

5009 Sokak boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın öncelikle hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, korona virüsle hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini, kendi sağlığımız ve toplumumuzun sağlığı için bu mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının, aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Denetimlerimiz sırasında korona virüs tedbirlerine hassasiyetle uyulmasının ve aşı olmamızın gerekliliğini vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlattık. İnşallah hem tedbirlere uyarak hem aşılarımızı olarak bu mücadeleyi etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde, bütün hemşehrilerimizle birlikte Osmaniye'mizdeki vaka oranını düşürmeye başlayacağımıza inanıyorum. Daha önce en iyi sonuçları aldık eğer hep beraber mücadele edersek yine iyi sonuçlar alırız. Eğitim öğretimin devamı açısından 12 yaş ve üzerindeki çocuklarımızın aşı olmaları bu süreçte çok önemli. Öğrenci velilerimizin ve öğretmenlerimizin bu hususta gerekli hassasiyeti göstermeleri çok önem arz ediyor. Daha önce yaptığımız gibi hep beraber mücadele ederek inşallah korona virüsü ilimizde bitirelim. "dedi.

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