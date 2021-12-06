Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

OSMANİYE (Habermetre) - Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

503, 504 ve 505 Sokaklar boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın öncelikle hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ilimizde vaka sayısında artış olduğunu belirterek, korona virüsle hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini, kendi sağlığımız ve toplumumuzun sağlığı için bu mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının, aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz ama maalesef iki haftadır vaka oranı en yüksek seyreden il durumundayız. Bu hepimizi çok üzüyor. Bugüne kadar çok başarılı getirdik, inanıyorum ki bunu düşüşe geçireceğiz. Bitirene kadar kararlı bir şekilde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu başarabilmemiz için, en iyi olduğumuz günlere tekrar dönebilmek için hepimizin tedbirlere uymamız ve aşılarımızı olmamız gerekiyor. İnşallah Osmaniyeli hemşerilerimle birlikte bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracağız. Hiçbir zaman yılmadan, bıkmadan, bu bitene kadar mücadeleyi sürdürmekten başka çaremiz yok. İlimizde korona virüs vakalarını en aşağılara indirmek için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim ve aşılarımızı olalım. "dedi.

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