Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

OSMANİYE (Habermetre) - Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Şehit Mehmet Tatlı Sokak boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Bahar, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın öncelikle hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ilimizde vaka sayısında artış olduğunu belirterek, korona virüsle hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini ve bu mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının, aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Korona virüs vakaları maalesef Osmaniye'mizde yüksek seyrediyor. Osmaniye olarak, bugüne kadar aslında çok başarılı, çok iyi bir mücadele verdik. İnşallah bu mücadelemizi bundan sonra da sürdürelim. Bu yüksek seyreden korona virüs oranlarını en aşağılara indirelim. İnşallah bitirmek için mücadelemizi sürdürelim. Bu mücadelede bıkmak, usanmak, yorulmak olmaz çünkü bu bizim peşimizi bırakmıyor. Bu nedenle bunu bitirene kadar yorulmadan, bıkmadan bu mücadeleyi sürdürmeliyiz. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürdüğümüzde daha önce aldığımız iyi sonuçları önümüzdeki günlerde de alacağımıza inanıyorum. Bütün Osmaniyeli hemşehrilerim, lütfen ama lütfen tedbirlere sıkı sıkıya uyalım. Aşı olmamış vatandaşlarımızın ve aşı süreçlerini tamamlamamış olan vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını yaptırmaları bu mücadelede çok önemli. Eğer biz bu mücadeleyi hep birlikte sürdürürsek sonuç alacağız. "diye konuştu.

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