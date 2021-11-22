Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

OSMANİYE (Habermetre) - Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Alibeyli Mahallesi 502 Sokakta gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Bahar, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın öncelikle hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ilimizde vaka sayısında artış olduğunu belirterek, korona virüsle hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini ve bu mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının, aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Son korona virüs tablosuna göre maalesef vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu iller arasında yer alıyoruz. Daha önceki dönemlerde de bunu yaşadık ama Osmaniye olarak vaka sayısını en aşağılara indirdik ve hatta birçok defa birinci olduk. Ben inanıyorum ki Osmaniyeli hemşehrilerimizle birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve inşallah yine en iyi iller arasında yer alacağız. Tekrar en iyi iller arasında yer alabilmemiz için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Hep birlikte bu mücadeleyi sürdürmezsek sonuç almamız çok zor. Ayrıca mutlaka aşılarımızı olacağız. Aşılamada iyiyiz ama daha iyi olmalıyız. Aşılamanın bize çok büyük katkısı olduğunu hastaneye yatış oranından ve tedavilerden de biliyoruz. Dolayısıyla tedbirlere hassasiyetle uymaya devam etmeliyiz ve aşılarımızı mutlaka olmalıyız. "diye konuştu.

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