Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

OSMANİYE (Habermetre) - Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Karaoğlanoğlu Sokak boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın öncelikle hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ilimizde vaka sayısında artış olduğunu belirterek, korona virüsle hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini ve bu mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının, aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Maalesef en son açıklanan korona virüs tablosuna göre vaka sayısı en yüksek seyreden iller arasında yer aldık. Osmaniye olarak daha önce bir dönem yine böyle bir durum yaşadık ama kısa zamanda aşağılara çektik. İnşallah önümüzdeki günlerde Osmaniyeli hemşehrilerimle birlikte bunu tekrar en aşağılara çekip en iyi iller arasında yer alacağımıza inanıyorum. Bunu başaracağımıza inanıyorum ancak başarabilmemiz için hep birlikte mücadele etmeliyiz, kurallara tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı olmayan vatandaşlarımızın bir an evvel aşılarını yaptırmaları ve aşı süreci tamamlamamış vatandaşlarımızın en kısa zamanda bu süreci tamamlamaları da bu mücadelede çok önemli. Haydi Osmaniye'm tekrar o eski günlere dönelim, bir an evvel korona virüsten kurtulalım ve kurtulan ilk il de Osmaniye olalım. "diye konuştu.

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