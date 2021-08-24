Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince...

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Tamer Gülsur katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın öncelikle hatırlarını sorarak, korona virüsle mücadelenin devam ettiğini, bu süreçte tedbirlere hassasiyetle uyulmaya devam edilmesinin ve bir an evvel aşı yaptırılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Korona virüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Maalesef ilimizde artış devam ediyor. Değerli Osmaniyeli hemşehrilerimizi, bu mücadeleyi hep birlikte, sonuna kadar sürdürmeye bir kez daha davet ediyorum. Bu mücadeleyi ancak tedbirlere hassasiyetle uyarak ve aşı olarak kazanabileceğimizi biliyoruz. Aşı olmayanların bir an evvel aşılarını olmaları çok önemli. Şunu biliyoruz ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı aşı olmayanlar, virüse yakalananların çok büyük bir kısmı yine aşı olmayanlar. Aşı olup da yakalananlar ise genelde tek doz aşı olanlar. Dolayısıyla tedbirlere uymaya devam etmemiz ve bir an evvel aşılarımızı olmamız gerekiyor. " diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre