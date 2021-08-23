Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince...

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın öncelikle hatırlarını sorarak, korona virüsle mücadelenin devam ettiğini, bu süreçte tedbirlere hassasiyetle uyulmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Denetimlerimiz bugün de devam ediyor. Toplumsal hareketliliğin olduğu alanları, esnaflarımızı, alışveriş merkezlerini ziyaret ediyor, denetim ve kontrol faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Korona virüs bitene kadar mücadelemizin devam etmesi gerektiğinin farkındayız. Bu süreçte tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Ayrıca bir an evvel aşılarımızı olmalıyız. Şu anda Osmaniye'mizde korona virüs oranının yüksek olduğunu biliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olacağına inanıyorum. Fakat bunu sağlamak için mutlaka tedbirlere uymaya devam etmeli ve bir an evvel aşılarımızı olmalıyız. " diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre