Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor
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Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince...

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Salı Pazarında gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Pazar esnafı ve vatandaşlarımızın hatırlarını sorarak bir süre sohbet etti. Koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini ifade eden Vali Yılmaz, tedbirlere hassasiyetle uyulması ve mutlaka aşı olunması gerektiğini vurguladı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Denetimlerimizi bugün Salı Pazarında sürdürüyoruz. Dün aşılamada %75'i yakaladık ve mavi renge geçtik. Bu çok iyi bir başarı, koronavirüsle mücadelemize güç katacak bir sonuç. Bu anlamda bütün Osmaniyeli hemşehrilerime bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bu mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürelim, tedbirlere hassasiyetle uymaya devam edelim. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürdüğümüzde hep iyi sonuçlar aldık. Aşılamada da bu sonucu aldık. İnşallah bu mücadeleyi hep birlikte bu kararlılıkla sürdürelim. "diye konuştu.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın denetimleri sırasında, aşı olmak isteyen vatandaşlarımız Salı Pazarı girişine kurulan aşı standında aşılarını yaptırdılar.

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Kaynak: Habermetre

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