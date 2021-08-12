Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince...

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Bahar ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızla yaptığı sohbetlerde ilimizde vaka sayısının yükseldiğini belirterek, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması gerektiğini ve mutlaka aşı yaptırılması gerektiğini ifade etti.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Denetimlerimizi bugün de sürdürüyoruz. Maalesef ilimizde de vaka sayılarında yükseliş var. Bu yükselişi durdurabilmemiz için tedbirlere uymaya devam etmeliyiz ve aşılarımızı mutlaka en kısa zamanda olmalıyız. Elimizdeki verilere göre Osmaniye'mizde koronavirüse yakalananların %80'i aşı olmayan vatandaşlarımız ve %20'si de tek doz aşı olan vatandaşlarımız. Dolayısıyla sonuç olarak aşı olmak bu virüsten koruyor. Bu nedenle aşı olmayan vatandaşlarımızın bir an önce aşı olmalarının hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. " diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre