Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince...

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz, "Maske zorunluluğu kalkmadı, devam ediyor. "

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızla yaptığı sohbette, ilimizde vakaların artışa geçtiğini ve bu süreçte tedbirlere hassasiyetle uyulması gerektiğini vurgulayarak, "Mutlaka tedbirlere uyalım ve aşımızı olalım. Bu virüsten kurtulmanın başka çaresi yok. Maske takma zorunluluğu kalkmış gibi bir algı var, aslında kalkmadı, bu zorunluluk devam ediyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uymamız gerekiyor. "diye konuştu.

Vali Yılmaz, "Ülkemizde aşı ücretsiz. Aşılarımızı geciktirmeden olalım. "

Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın denetimleri sırasında ziyaret ettiği bir esnafımız, yurtdışındaki bir akrabasından aldığı bilgiye göre orada aşının 1000 dolar ücretle yapıldığını, ülkemizde aşının ücretsiz olduğunu söyleyerek, "Ben kısa süre önce kardeşimi korna virüs hastalığından kaybettim. 35 gün yoğun bakım kapısı önünde bekledim. Ben kendim de geçirdim. O acıyı en iyi bilenlerdenim. Aşımızı olduk ama çoğu kişi bunu anlamıyor. Aşı olmayarak vebal alıyorlar. " diye konuştu. Vatandaşımız, Devletimize sunduğu bu güzel imkan için teşekkür etti. Vali Yılmaz, "Ülkemizde aşı ücretsiz yapılıyor. Bu, vatandaşımızın ayağına gelmiş önemli bir imkan. Lütfen geciktirmeden aşımızı olalım. Bu virüsten kurtulmanın tek yolu, tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vatandaşlarımız bütün sağlık birimlerimizde aşılarını yaptırabilirler. "dedi.

Vali Yılmaz, ilimizdeki vaka artışına karşı vatandaşımızı uyardı

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, denetimlerin devam ettiğini ifade ederek, "Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Toplumsal hareketliliğin olduğu sokak ve caddelerde, alışveriş merkezlerinde esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Maalesef ilimizde ciddi bir yükseliş yaşıyoruz. Bu yükselişi durdurabilmemiz için mutlaka tedbirlere uymalıyız. Normalleşme sürecinde birçok vatandaşımız maske takma zorunluluğu kalktı gibi algıladı ama maske takma zorunluluğu devam ediyor. Lütfen maske, sosyal mesafe, temizlik kurallarına uyalım ve mutlaka geciktirmeden aşımızı olalım. Şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum; şu anda ilimizde koronavirüse yakalanan vatandaşlarımızın %80'i aşı olmayanlar, %20'si de tek doz aşı olanlar. Aşı olup yakalananlar çok hafif atlatıyor. Şunu artık çok iyi biliyoruz ki aşı koruyor. Koronavirüsü yenebilmemizin tek yolu, tedbirlere uymak ve geciktirmeden aşı olmak. "diye konuştu.

Kaynak: Habermetre