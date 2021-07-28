Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor
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Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor
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Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince...

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Bahar ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızla sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ilimizde vaka sayısındaki artış olduğunu ifade ederek, hepimizin sağlığı için vatandaşlarımızdan tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını ve mutlaka aşılarını yaptırmalarını istedi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın denetimleri sırasında, aşı olmak isteyen vatandaşlarımıza mobil ekipler tarafından aşı yapıldı

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Maalesef Osmaniye'mizde de artış devam ediyor. Bu artış durdurmak için, bu virüsten kurtulmamız için mutlaka tedbirlere sıkı sıkıya uymamız gerekiyor ve en kısa zamanda aşılarımızı yaptırmamız gerekiyor. Başka çaremiz yok. Bu nedenle vatandaşlarımızdan bir an önce aşılarını yaptırmalarını ve sıkı sıkıya tedbirlere uymalarını ısrarla talep ediyorum. "diye konuştu.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın denetimleri sırasında, aşı olmak isteyen vatandaşlarımıza mobil ekipler tarafından aşı yapıldı.

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Kaynak: Habermetre

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