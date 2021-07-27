Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince...

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, denetimlerin devam ettiğini ifade ederek, "Denetimlerimizi bugün de sürdürüyoruz. Maalesef ilimizde de artış devam ediyor. Bu artışı durdurmamız için tedbirlere çok daha sıkı uymamız ve aşılarımızı bir an önce olmamız gerekiyor. Aşılamada, hamdolsun, turuncu renkten sarı renge geçtik inşallah en kısa zamanda mavi renge geçelim. Koronavirüsten kurtulmamız için tedbirleri asla elden bırakmamalıyız ve mutlaka aşımızı en kısa zamanda olmalıyız. 18 yaş ve üzerindeki bütün vatandaşlarımız, herhangi bir sağlık birimine giderek aşılarını yaptırabilirler. Vatandaşlarımız aşı yaptırmayı asla ihmal etmesinler. "diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre