Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor
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Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor
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Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince...

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, denetimlerin devam ettiğini ifade ederek, "Denetimlerimizi bugün de sürdürüyoruz. Bütün Osmaniyeli hemşerilerim farkındalar, maalesef ilimizde de bir yükseliş yaşıyoruz. Bu yükselişi durdurmamız için, eski kötü günleri bir daha yaşamamak için mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor; mutlaka maskemizi takmalıyız, sosyal mesafemizi korumalıyız ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Allah korusun o yoğunluk yaşadığımız zamanları bir daha yaşamayalım. Bu virüsten kurtulmanın yolunun, tedbirlere hassasiyetle uymak ve mutlaka aşı olmak olduğunu çok iyi biliyoruz. 18 ve 18 yaş üzerindeki bütün hemşehrilerimiz kendilerine en yakın sağlık birimine giderek, randevusuz aşılarını yaptırabilirler. Hepimizin sağlığı için aşılarını yaptırmalarını ısrarla istiyoruz. İnşallah Osmaniye olarak iki hafta önceki iyi durumumuza geri dönelim. "diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre

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