Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Aralıksız Devam Ediyor

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince...

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Akyar Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Bahar ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Hüseyin Zafer katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Toplumsal hareketliliğin olduğu sokak ve caddelerde esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Şu süreçte Osmaniye olarak çok iyi bir durumdayız. İnşallah bunu sürdürelim. Bunu sürdürebilmemiz için, bu normalleşme sürecinde tedbirlere çok daha sıkı bir şekilde uymamız ve sırası gelenlerin de mutlaka aşılarını olmaları gerekiyor. 18 yaşın üzerinde bütün vatandaşlarımız, bütün sağlık birimlerimizde aşılarını yaptırabilirler. Randevu almalarına, beklemelerine gerek yok. Bir kez daha öncelikle tedbirlere uymamız gerektiğini ve mutlaka aşımızı olmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bütün Osmaniyeli hemşehrilerimden bu hususlara dikkat etmelerini bekliyorum. İnşallah hep birlikte koronavirüsü yeneceğiz. "diye konuştu.

">

Kaynak: Habermetre