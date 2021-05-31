Covid-19 Tedbirlerine Yönelik Geniş Kapsamlı Denetimler Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın Katılımıyla Devam Ediyor

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince...

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla tüm ülke genelinde yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.

Akyar Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bugün de toplumsal hareketliliğin olduğu caddelerde, sokaklarda vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz ve tedbirlere uyulması konusunda hassasiyet göstermeye devam etmelerini istiyoruz. Osmaniye olarak vakaların en az görüldüğü iller arasında birinci olduk. İnşallah bunu sürdürelim. Bunu sürdürmemiz için kurallara hassasiyetle uymamız gerektiğini, sırası gelenlerin mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Eğer bu şekilde sürdürmeye devam edersek çok daha güzel sonuçlar alacağımıza ve Osmaniye'mizi koronavirüsten temizleyeceğimize inanıyorum. Şu ana kadar verdiğimiz mücadelede hamdolsun çok iyi gidiyoruz. Osmaniyeli hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Koronavirüsten kurtulduğumuz, tamamen bittiği günlere ulaşmayı temenni ediyorum. "diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre